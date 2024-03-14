Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українських добровольців. Він подякував захисникам та зазначив, що командування зробить все, щоб кожному знайшлось місце в армії відповідно до навичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома у Facebook.

Сирський привітав українських воїнів з Днем українського добровольця.

"Рівно 10 років тому, 14 березня, вранці, прямо з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір - боронити незалежність України", - зазначив головком.

Він наголосив, що українські добровольці були на захисті Україні в зоні Антитерористичної операції на сході, а у лютому 2022 року багато воїнів добровільно мобілізувалися до армії.

"Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну. Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи", - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять полеглих захисників та подякував українським добровольцям, які служать у війську і які збираються приєднатися до армії.

"Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей", - додав Сирський.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.