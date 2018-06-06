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Умерла Кира Муратова

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 23:44
Фото: Кира Муратова (ukrkino.com.ua)
Фото: Кира Муратова (ukrkino.com.ua)

Известного украинского режиссера не стало 6 июня

В Одессе на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова. Об этом в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха...", - написал Минзянов.

 

Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...

Опубліковано Yura Minzianoff 6 червня 2018 р.

 

Информацию о смерти режиссера также подтвердил изданию Buro ее супруг Евгений Голубенко.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки (на тот момент - Румыния).

В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Среди ее самых известных фильмов советского периода "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а также "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989), который удостоился специального приза жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

После премьеры картины "Вечное возвращение" в 2012 году Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 июня после борьбы с тяжелой болезнью умер советский и российский актер театра и кино Леонид Неведомский.

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Теги публикации: смерть, российские фильмы, режиссер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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