Померла Кіра Муратова

Відомого українського режисера не стало 6 червня

В Одесі на 84-му році життя померла відомий український режисер Кіра Муратова. Про це у Facebook повідомили журналіст газети "День" Дмитро Десятерик і телепродюсер Юрій Мінзянов.

"Пішла Кіра... з нею ціла епоха...", - написав Мінзянов.

Пішла Кіра... з нею ціла епоха... пам'ятаю, як ще студентом Вдіку плакав на "Довгих проводах"... Якісь чорні дні настали , кругом смерть...смерть... Опубліковано Yura Minzianoff 6 червня 2018 р.

Інформацію про смерть режисера також підтвердив виданню Buro її чоловік Євген Голубенко.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки (на той момент - Румунія).

В 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

Серед її найвідоміших фільмів радянського періоду "Короткі зустрічі" (1967) та "Довгі проводи" (1971), а також "Зміна долі" (1987) і "Астенічний синдром" (1989), який удостоївся спеціального призу журі "Срібний ведмідь" Берлінського кінофестивалю в 1990 році.

Після прем'єри картини "Вічне повернення" у 2012 році Муратова заявила, що йде з кінематографа.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 червня після боротьби з важкою хворобою помер радянський і російський актор театру і кіно Леонід Неведомський.