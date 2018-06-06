Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Померла Кіра Муратова

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 23:44
Фото: Кіра Муратова (ukrkino.com.ua)
Фото: Кіра Муратова (ukrkino.com.ua)

Відомого українського режисера не стало 6 червня

В Одесі на 84-му році життя померла відомий український режисер Кіра Муратова. Про це у Facebook повідомили журналіст газети "День" Дмитро Десятерик і телепродюсер Юрій Мінзянов.

"Пішла Кіра... з нею ціла епоха...", - написав Мінзянов.

 

Пішла Кіра... з нею ціла епоха... пам'ятаю, як ще студентом Вдіку плакав на "Довгих проводах"... Якісь чорні дні настали , кругом смерть...смерть...

Опубліковано Yura Minzianoff 6 червня 2018 р.

 

Інформацію про смерть режисера також підтвердив виданню Buro її чоловік Євген Голубенко.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки (на той момент - Румунія).

В 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

Серед її найвідоміших фільмів радянського періоду "Короткі зустрічі" (1967) та "Довгі проводи" (1971), а також "Зміна долі" (1987) і "Астенічний синдром" (1989), який удостоївся спеціального призу журі "Срібний ведмідь" Берлінського кінофестивалю в 1990 році.

Після прем'єри картини "Вічне повернення" у 2012 році Муратова заявила, що йде з кінематографа.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 червня після боротьби з важкою хворобою помер радянський і російський актор театру і кіно Леонід Неведомський.

Померла Барбара Буш Помер Стівен Гокінг
Теги публікації: смерть, російські фільми, режиссер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top