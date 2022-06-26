Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается дождливая погода. Однако в большинстве регионов будет жарко, в среднем днем до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня днем почти половину территории Украины накроют осадки. Умеренные дожди прогнозируются на востоке, юге и в центре страны, а также в части западных областей.
На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода, местами ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14 +17, а днем +27 +30 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.
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