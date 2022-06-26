Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується дощовита погода. Проте у більшості регіонів буде спекотно, в середньому вдень до +30 градів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень майже половину територію України накриють опади. Помірні дощі прогнозуються на сході, півдні і в центрі країни, а також у частині західних областей.
На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода, місцями очікується мінлива хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +17, а вдень +27 +30 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в липні.
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