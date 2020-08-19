Умер ученый Борис Патон

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Эту информацию обнародовал президент Владимир Зеленский.

Причина смерти Бориса Патона пока не называется.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той потери, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - написал президент в своем Telegram-канале.

Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.

Он является автором свыше 1000 научных публикаций и свыше 400 изобретений.

Борис Патон возглавлял исследование по применению сварочных источников теплоты в специальных плавильных агрегатах, которые увенчались созданием новой области качественной металлургии - спецэлектрометаллургии.