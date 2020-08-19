Помер вчений Борис Патон

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються у всьому світі.

Цю інформацію оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Причина смерті Бориса Патона поки не називається.

"Металург, інженер, винахідник, учений, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Проте немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його особистості. І масштаб тієї втрати, яку сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець", - написав президент у своєму Telegram-каналі.

В уряді пообіцяли зайнятися проводами Бориса Патона.

"Уряд не залишиться осторонь і займеться організацією проводів Бориса Євгеновича. Прем'єр-міністр вже дав доручення про створення державної комісії з поховань", - повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Києві. Протягом 58 років він був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення незалежності України став першим, кого нагородили званням Героя України.

Він є автором понад 1000 наукових публікацій і понад 400 винаходів.

Борис Патон очолював дослідження із застосування зварювальних джерел теплоти в спеціальних плавильних агрегатах, які увінчалися створенням нової галузі якісної металургії - спецелектрометалургії.

Нагадаємо, у 2015 році Борис Патон був переобраний президентом Національної академії наук України.

Також РБК-Україна писало, що в день свого 99-річчя Патон побажав Україні "перемоги у всьому".