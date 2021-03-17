Умер президент Танзании Джон Магуфули

Об этом сообщает Africa Feeds .

Вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением в прямом эфире, во время которого сообщила о смерти президента.

"Этим объявлением завершаются поиски президента Танзании, которого не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом", - пишет издание.

Магуфули ранее регулярно появлялся на публике, регулярно ходил в церковь, регулярно появлялся на телевидении и в социальных сетях.