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Помер президент Танзанії Джон Магуфулі

Автор: Инна Собора

Помер президент Танзанії Джон Магуфули. Причиною смерті нібито став серцевий напад.

Про це повідомляє Africa Feeds.

Віце-президент країни Саміа Сулуху виступила із зверненням в прямому ефірі, під час якого повідомила про смерть президента.

"Цим оголошенням завершуються пошуки президента Танзанії, якого не бачили протягом декількох тижнів після повідомлень про зараження коронавірусом", - пише видання.

Магуфулі раніше регулярно з'являвся на публіці, регулярно ходив до церкви, регулярно з'являвся на телебаченні і в соціальних мережах.

Раніше президент Танзанії заявляв, що в його країні немає COVID-19, адже людей "захищають вищі сили". В країні не вводили ніяких карантинних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.

РБК-Україна писало, що президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавіруса.

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Новини України ПрезидентТанзанія
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