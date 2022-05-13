UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 13 мая, умер президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство WAM.

"Министерство по делам президента скорбит по народу ОАЭ, арабских и исламских наций и всего мира, лидеру нации и покровителю ее марша, Его Высочеству шейху Халифе бен Заиду аль-Нахайяну, президенту государства, который скончался довольный и довольный своим Господом сегодня, 13 мая", - говорится в сообщении.

О причинах смерти главы государства не сообщается.

В стране из-за траура приостановлена работа в Министерствах, ведомствах и учреждения на 3 дня.

Отметим, президенту ОАЭ было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом Эмиратов. Халифа бин Заид аль-Нахайян был одним из самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes.

Срочные и важные сообщения о ситуации в Украине и мире читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты