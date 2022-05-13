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Помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів

Фото: президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахайян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 13 травня, помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахайян. У зв'язку з цим в країні оголошено 40-денну жалобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство WAM.

"Міністерство у справах президента сумує за народом ОАЕ, арабських і ісламських націй і всього світу, лідеру нації і покровителю її маршу, Його Високості шейху Халіфі бен заїду аль-Нахайяну, президенту держави, який помер задоволений і задоволений своїм Господом сьогодні, 13 травня", - йдеться в повідомленні.

Про причини смерті глави держави не повідомляється.

У країні через жалобу припинена робота в міністерствах, відомствах і установи на 3 дні.

Зазначимо, президенту ОАЕ було 73 роки. У 2004 році він став другим президентом Еміратів. Халіфа бін Заїд аль-Нахайян був одним з найбагатших людей на планеті за версією журналу Forbes.

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Об'єднані Арабські Емірати