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Умер основатель фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник

Автор: Анна Полисученко

В 67-летнем возрасте умер музыковед Тарас Мельник, известный как соучредитель и директор украинского музыкального фестиваля "Червона рута". Причиной смерти стал COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу дочки музыковеда Соломии Мельник.

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года. В 1977, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за "буржуазный национализм" и отправили работать на завод на два года.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 году вместе с заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими товарищами организовал и провел первый фестиваль украинской музыки "Червона рута" в Черновцах.

Он был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм. Был женат на Ольге Мельник и имел дочь Соломию.

Ранее мы писали, что Кличко выздоровел от COVID-19.

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