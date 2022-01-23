Помер засновник фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і директор українського музичного фестивалю "Червона рута". Причиною смерті став COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку доньки музикознавця Соломії Мельник.
Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977, коли він навчався на п'ятому курсі консерваторії, його виключили за "буржуазний націоналізм" і відправили працювати на завод на два роки.
З 1980 року Мельник викладав музику, а в 1989 році разом із заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував і провів перший фестиваль української музики "Червона рута" в Чернівцях.
Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва та високий професіоналізм. Був одружений на Ользі Мельник і мав дочку Соломію.
Раніше ми писали, що Кличко одужав від COVID-19.