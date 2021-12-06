Умер один из четырех пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС. Он скончался в реанимации Ивано-Франковский ожогового центра.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook Бурштынской ТЭС.

В Бурштынской ТЭС заверили, что администрация станции полностью снабжала потерпевшего медикаментами, предоставляла все необходимое и была на связи с родными и медиками. После смерти работника его родные получат все необходимые пособия от станции, говорится в сообщении.

28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет, сообщили в ТЭС.