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Помер один з чотирьох постраждалих в результаті аварії на Бурштинській ТЕС

Автор: Анна Полисученко

Помер один з чотирьох постраждалих в результаті аварії на Бурштинській ТЕС. Він помер у реанімації Івано-Франківського опікового центру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Бурштинської ТЕС.

У Бурштинській ТЕС запевнили, що адміністрація станції повністю постачала потерпілого медикаментами, надавала все необхідне і була на зв'язку з рідними і медиками. Після смерті працівника його рідні отримають всі необхідні допомоги від станції, йдеться в повідомленні.

28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного обладнання ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

Стан інших постраждалих стабільний, загрози життю немає, повідомили в ТЕС.

Раніше ми писали, що на Бурштинській ТЕС стався вибух.

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ТЕС