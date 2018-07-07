Умер Левко Лукьяненко

Левко Лукьяненко умер в реанимации в 89 лет

Сегодня, 7 июля 2018 года, умер украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский.

"Мы не спасли Левка! Он покинул нас", - написал Яворивский.

За несколько часов до того он сообщал, что Лукьяненко забрали в реанимацию.

Отметим, Левко Лукьяненку было 89 лет. Он родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области.

Соучредитель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

В 1958 году вместе со Степаном Вируном и Василием Луцкивым решили создать подпольную партию Украинский Рабоче-Крестьянский Союз (УРКС). В следующем году его единомышленником стал Иван Кандыба. Еще через год состоялась первая организационная встреча партии, где обсудили ее программу. Уже 22 января 1961 года подпольщиков арестовали.

А в мае 1961 Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу по ст. 56 ч. 1 и 64 УК УССР. Через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15 годами лишения свободы. Остальные получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.

Но в лагере Лукьяненко познакомился с шестидесятниками. Там они вели борьбу с администрацией лагерей. За организацию забастовки в 1974 Чусовский районный суд приговорил трех инициаторов, в том числе Лукьяненко , к тюремному заключению во Владимирской тюрьме.

В 1976 году вошел в состав Украинской Хельсинкской группы. Тогда же Лукьяненко написал обращение к Белградскому совещанию 35 стран по поводу дискриминации украинцев, в частности, права на эмиграцию.

Очередной арест произошел 12 декабря 1977 года. Лукьяненко решил объявить голодовку. В июне Черниговским облсудом был приговорен к 10 годам лишения свободы и 5 лет ссылки и признан особо опасным рецидивистом.

Указом ПВР от 30 ноября 1988 Левко Лукьяненко помилован, освобожден из ссылки. В начале 1989 вернулся в Украину.