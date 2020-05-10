Умер главрач Ивано-Франковской станции медпомощи, у которого ранее выявили COVID-19

Фото: Игорь Ковалюк (Facebook)

Он умер на 58 году жизни

В воскресенье, 10 мая, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад подтвердили коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Как сообщается, Ковалюк умер на 58 году жизни.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль потери. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал городской глава.

Причину смерти главрача пока не называют. При этом 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в медучреждения Ивано-Франковска госпитализировали шесть жителей, среди которых оказался руководитель станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19. По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая COVID-19, а общее число случаев составляет 15 232. При этом почти 400 человек скончались от болезни.