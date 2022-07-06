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Умер генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо

Фото: Мохаммед Сануси Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В возрасте 63-х лет скончался генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), нигериец Мухаммед Баркиндо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

О смерти генерального секретаря ОПЕК сообщил представитель министерства нефти Нигерии. Причина смерти пока неизвестна.

Как отметил в своем Twitter-аккаунте управляющий директор нигерийской национальной нефтяной компании Limited Киари Меле, смерть Баркиндо, является большой потерей для его близких, нигерийской национальной нефтяной корпорации, ОПЕК и мирового сообщества.

Отметим, что Баркиндо возглавлял нефтяной блок начиная с августа 2016 года. До назначения генеральным секретарем ОПЕК, мужчина был членом делегации Нигерии, а потей ее официальным представителем.

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