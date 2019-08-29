Помер фігурант справи про корупцію у ФІФА Ніколас Леос

Фото: Ніколас Леос (fifa.com)

Його підозрювали в махінаціях на суму 140 млн доларів

Колишній президент Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) Ніколас Леос помер на 91 році життя. Про це повідомляє ABC Color.

Він є фігурантом справи про корупцію в Міжнародній федерації футболу (ФІФА). Ставши членом виконкому, Леос був правою рукою президента Міжнародної федерації футболу Зеппа Блаттера і звинувачувався в отриманні хабарів за надання прав проведення фінальних турнірів ЧС-2018 і ЧС-2022 РФ і Катару відповідно.

Останнім часом парагваєць був під домашнім арештом в Асунсьйоні. Леос займав пост президента КОНМЕБОЛ з 1986 по 2013 рік і був членом виконавчого комітету ФІФА. Влада США йому пред'явила звинувачення у травні 2015 року.

В результаті перевірки КОНМЕБОЛ за період з 2000 по 2014 рік було встановлено, що Леос і його наступник на посаді голови організації Еухеніо Фігередо перевели третім особам понад 140 млн доларів. У листопаді 2017 року суд Парагваю схвалив екстрадицію Леоса в США, але той подавав апеляції на це рішення.

Нагадаємо, раніше на 72 році життя помер ключовий фігурант справи про корупцію у ФІФА Чак Блейзер.