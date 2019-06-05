Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Юханссон занимал должность главы УЕФА с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. Затем его в результате голосования сменил Мишель Платини.

Кроме того, шведский функционер занимал должность вице-президента ФИФА и в 1998 году баллотировался на пост главы этой организации, но уступил Зеппу Блаттеру.

Именем Юханссона назван главный трофей Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, в 2017 году умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Блейзер.