ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Новости » Спорт    05.06.2019 - 10:20
Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон
Фото: Леннарт Юханссон (svenskfotboll.se)

Шведский функционер скончался на 90 году жизни

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции. 

Юханссон занимал должность главы УЕФА с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. Затем его в результате голосования сменил Мишель Платини.

Кроме того, шведский функционер занимал должность вице-президента ФИФА и в 1998 году баллотировался на пост главы этой организации, но уступил Зеппу Блаттеру.

Именем Юханссона назван главный трофей Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, в 2017 году умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Блейзер.

УЕФА утвердил политику проведения матчей с командами из Косово "Милан" намерен продать вратаря из-за проблем с расходами
Новости Украины УЕФАпреступленияПрезидент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь