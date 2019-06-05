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Помер екс-президент УЄФА Леннарт Юханссон

Новини » Спорт    05.06.2019 - 10:20
Помер екс-президент УЄФА Леннарт Юханссон
Фото: Леннарт Юханссон (svenskfotboll.se)

Шведський функціонер помер на 90 році життя

Колишній глава Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Леннарт Юханссон помер у віці 89 років. Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Швеції.

Юханссон обіймав посаду глави УЄФА з 1990 по 2007 роки, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді. Потім його в результаті голосування змінив Мішель Платіні.

Крім того, шведський функціонер обіймав посаду віце-президента ФІФА і в 1998 році балотувався на пост глави цієї організації, але поступився Зеппу Блаттеру.

Іменем Юханссона названий головний трофей Юнацької ліги УЄФА.

Нагадаємо, в 2017 році помер ключовий фігурант справи про корупцію у ФІФА Блейзер.

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