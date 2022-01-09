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Рабинович: Украину никто не принимал и пока не собирается принимать в ЕС и НАТО

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 12:13
Рабинович: Украину никто не принимал и пока не собирается принимать в ЕС и НАТО Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украину никто не принимал и пока не собирается принимать в Североатлантический Альянс, но власть этого не понимает и своей убежденностью, что уже "завтра" мы будем в НАТО, путает людей и мир.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть официальное заявление представителей Североатлантического договора, в котором сказано, что в ближайшие 10 лет Украину в Альянсе нас не ждут. А мы никак не можем успокоиться - вписываем в своей Конституции интеграцию в НАТО, делаем себя полоумными перед всем миром", - заявил Рабинович.

По его мнению, "нельзя все время ходить с протянутой рукой и просить принять нас в ЕС или в НАТО". И при этом, продолжил он, власть воюет с собственным народом, с международным сообществом, с бизнесом.

"Я давно говорил и продолжаю настаивать: Украина должна стать "Швейцарией Восточной Европы" - у нас для этого есть все возможности! Ну а пока власть этого не хочет ни слышать, ни понимать, ни принимать", - резюмировал он.

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