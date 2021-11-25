Умер бывший мэр Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября 2021 года, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, у него значительное поражение легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", - отметил он и выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра.
Он возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.
Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Омельченко заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был госпитализирован с поражением легких.