RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Помер колишній мер Києва Омельченко

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 25 листопада 2021 року, помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Раніше його госпіталізували з коронавірусом, він має значне ураження легень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка. Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", - наголосив він та висловив співчуття рідним та близьким колишнього мера.

Що відомо про Омельченка

Він очолював КМДА з 8 серпня 1996 по 20 квітня 2006, також перебував на посаді голови Київської міської ради з 30 квітня 1998 по 30 травня 1999 року.

Київський міський голова з 30 травня 1999 по 14 квітня 2006 року. Колишній народний депутат України.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Омельченко заразився коронавірусом і у тяжкому стані був госпіталізований з ураженням легень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Омельченко