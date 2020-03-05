Умер экс-генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

В Перу, в возрасте 100 лет скончался бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Хавьер Перес де Куэльяр. Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что он занимал должность в период с 1981 до 1991 года и возглавлял ООН в период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Сальвадоре.

Во время ирано-иракской войны перуанец выступал посредником в мирных переговорах.

В 1973-1974 годах Хавьер Перес де Куэльяр работал председателем Совета безопасности ООН. 1975-1977 годы он провел постоянным представителем Организации Объединенных Наций на Кипре.

В 2000-2001 годах Перес де Куэльяр работал премьер-министром Перу.

Напомним, в 2018 году скончался экс-генсек ООН Кофи Аннан в возрасте 80 лет, причина смерти не называлась.

Кофи Аннан с 1 января 1997 года по 31 декабря 2006 года занимал должность генсека ООН. Аннан выступал против вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году. Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.