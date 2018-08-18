Умер экс-генсек ООН Кофи Аннан

Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет

Экс-генсек ООН Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа 2018 года, в возрасте 80 лет, причина смерти не называется. Об этом сообщает AFP.

"Бывший глава ООН Кофи Аннан умер после короткой болезни в возрасте 80 лет", - сообщает AFP.

#UPDATE Former UN chief Kofi Annan has died after a short illness at the age of 80, his foundation announced pic.twitter.com/lIKf432Uya — AFP news agency (@AFP) August 18, 2018

"С огромной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, мирно скончался в субботу 18 августа после короткой болезни", - говорится в сообщении на странице Аннана в Тwitter.

Биографические сведения

Кофи Аннан родился в апреле 1938 года в британской колонии Золотой Берег (впоследствии независимое государство Гана), получил образование в США и Швейцарии. В ООН он начал работать в 1962 года в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. Также он работал в других структурах ООН - в Экономической комиссии ООН для Африки; в составе Чрезвычайных вооруженных сил ООН, а в Женеве возглавлял штат Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кофи Аннан с 1 января 1997 года по 31 декабря 2006 года занимал должность генсека ООН. Аннан выступал против вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году. Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.

Напомним, в 2012 году Кофи Аннан, который на тот момент занимал должность спецпосланника ООН и Лиги арабских государств, выступал против любого военного вмешательства в дела Сирии, заявив, что такие меры способны лишь усложнить ситуацию.