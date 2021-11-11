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Умер бывший президент ЮАР, освободивший Нельсона Манделу

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Претория, Четверг 11 ноября 2021 15:31
Умер бывший президент ЮАР, освободивший Нельсона Манделу Фото: бывший президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк (twitter.com/jsteenhuisen)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О смерти экс-президента агентству сообщил представитель фонда FW de Klerk Foundation. По его словам, Фредерик Виллем де Клерк скончался утром 11 ноября в своем доме в пригороде Кейптауна после продолжительной борьбы с раком.

Представитель фонда добавил, что времени и месте похорон Фредерика Виллема де Клерка его семья объявит позднее.

Фредерик Виллем де Клерк занимал пост президента ЮАР с 1989-го по 1994 год. Он стал последним белым главой государства и внес важный вклад в ликвидацию системы апартеида.

В 1990 году Фредерик Виллем де Клерк своим указом легализовал деятельность партии "Африканский национальный конгресс", а затем освободил из тюрьмы ее лидера Нельсона Манделу, приговоренного в 1964 году к пожизненному заключению.

В 1993 году Фредерик Виллем де Клерк вместе с Нельсоном Манделой был удостоен Нобелевской премией мира "за работу по мирному прекращению режима апартеида и за подготовку основы для новой демократической ЮАР".

После победы "Африканского национального конгресса" на выборах в парламент ЮАР Нельсон Мандела стал президентом, а Фредерик Виллем де Клерк занял пост вице-президентом. Этот пост он занимал до 1996 года. В 1997-м он объявил об уходе из политики.

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