ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Помер колишній президент ПАР, який звільнив Нельсона Манделу

Новость на русском →
Преторія, Четвер 11 листопада 2021 15:31
Помер колишній президент ПАР, який звільнив Нельсона Манделу Фото: колишній президент ПАР Фредерік Віллем де Клерк (twitter.com/jsteenhuisen)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Фредерік Віллем де Клерк помер у віці 85 років. Причиною його смерті став рак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про смерть експрезидента агентству повідомив представник Фонду FW de Klerk Foundation. За його словами, Фредерік Віллем де Клерк помер вранці 11 листопада в своєму будинку в передмісті Кейптауна після тривалої боротьби з раком.

Представник фонду додав, що часу і місці похорону Фредеріка Віллема де Клерка його сім'я оголосить пізніше.

Фредерік Віллем де Клерк займав пост президента ПАР з 1989-го по 1994 рік. Він став останнім білим главою держави і зробив важливий внесок у ліквідацію системи апартеїду.

У 1990 році Фредерік Віллем де Клерк своїм указом легалізував діяльність партії "Африканський національний конгрес", а потім звільнив з в'язниці її лідера Нельсона Манделу, засудженого в 1964 році до довічного ув'язнення.

У 1993 році Фредерік Віллем де Клерк разом з Нельсоном Манделою був відзначений Нобелівською премією миру "за роботу з мирного припинення режиму апартеїду і за підготовку основи для нової демократичної ПАР".

Після перемоги "Африканського національного конгресу" на виборах до парламенту ПАР Нельсон Мандела став президентом, а Фредерік Віллем де Клерк зайняв пост віцепрезидентом. Цей пост він займав до 1996 року. У 1997-му він оголосив про відхід з політики.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮАР
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення