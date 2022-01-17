Умер бывший президент Мали, отстраненный после путча

Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший западноафриканскую страну в 2013-2020 гг., умер в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Родные экс-президента рассказали, что Кейта скончался в воскресенье утром в своем доме в Бамако, столице Мали.

Кейта родился 29 января 1945 года на юге Мали. Образование получил в Сенегале и Франции, где изучал литературу. С начала 90-х годов ушел в политику - выступал против режима военных в Мали. С 1994-го по 2000 год был премьер-министром страны.

В 2013 году он стал президентом. Вскоре после переизбрания в 2018 году Кейта объявил о борьбе с джихадистами, террористическая деятельность которых подрывала стабильность Мали.

В результате путча 18 августа 2020 года несколько офицеров вооруженных сил Мали заставили президента уйти в отставку. Его арестовали, но впоследствии освободили под давлением международных организаций.