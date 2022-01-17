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Помер колишній президент Малі, відсторонений після путчу

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Малі, Понеділок 17 січня 2022 02:04
Помер колишній президент Малі, відсторонений після путчу Фото: екс-президент Малі Ібрагім Бубакара Кейті (flickr.com/bsidibe)
Автор: Анна Полисученко

Колишній президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта, який очолював західноафриканську країну в 2013-2020 рр., помер у віці 76 років. Причини смерті не уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Рідні екс-президента розповіли, що Кейта помер у неділю вранці у своєму будинку в Бамако, столиці Малі.

Кейта народився 29 січня 1945 року на півдні Малі. Освіту здобув у Сенегалі та Франції, де вивчав літературу. З початку 90-х років пішов у політику - виступав проти режиму військових у Малі. З 1994-го по 2000 рік був прем'єр-міністром країни.

У 2013 році він став президентом. Незабаром після переобрання в 2018 році Кейта оголосив про боротьбу з джихадистами, терористична діяльність яких підривала стабільність Малі.

В результаті путчу 18 серпня 2020 року кілька офіцерів збройних сил Малі змусили президента піти у відставку. Його заарештували, але згодом звільнили під тиском міжнародних організацій.

Раніше ми писали, що президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту.

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