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Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Автор: Артур Родивилов

Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач. Он возглавлял Службу безопасности Украины с 1998 по 2001 год во времена президентства Леонида Кучмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram его сына, нардепа Андрея Деркача.

Деркач ушел из жизни в возрасте 82 лет.

"Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем", - написал нардеп.

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Причину смерти отца нардеп не уточнил.

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 в Днепропетровске (сейчас город Днепр). В марте 1972 года стал работать в управлении КГБ УССР в Днепропетровской области.

После распада Советского Союза перешел в СБУ. Карьера Леонида Деркача стремительно пошла вверх.

В 1992 году он возглавил Госслужбу по технической защите информации. С августа 1994 по июль 1995 года был первым заместителем председателя СБУ. С июля 1995 по апрель 1998 года - председатель Государственной таможенной службы Украины. В апреле 1998 года возглавил Службу безопасности Украины и работал на этом посту до февраля 2001 года. Именно в это время произошло убийство Георгия Гонгадзе.

В 2002-2006 годах являлся народным депутатом Украины.

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Служба безопасности Украины