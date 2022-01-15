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Помер колишній глава СБУ Леонід Деркач

Автор: Артур Родивилов

Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач. Він очолював Службу безпеки України з 1998 по 2001 рік за часів президентства Леоніда Кучми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram його сина, нардепа Андрія Деркача.

Деркач пішов з життя у віці 82 років.

"Він був творцем! Будував він бойовий ракетний комплекс або створював митну систему і до сьогоднішнього дня пам'ятав все, що він зробив і створив; захищав країну, бувши офіцером КДБ; або, пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх і внутрішніх загроз... він завжди був творцем", - написав нардеп.

Відспівування відбудеться в неділю, 16 січня, в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Причину смерті батька нардеп не уточнив.

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року в Дніпропетровську (зараз місто Дніпро). У березні 1972 року став працювати в управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області.

Після розпаду Радянського Союзу перейшов до СБУ. Кар'єра Леоніда Деркача стрімко пішла вгору.

У 1992 році він очолив Держслужбу з технічного захисту інформації. З серпня 1994 по липень 1995 року був першим заступником голови СБУ. З липня 1995 по квітень 1998 року - голова Державної митної служби України. У квітні 1998 року очолив Службу безпеки України і працював на цій посаді до лютого 2001 року. Саме в цей час сталося вбивство Георгія Гонгадзе.

У 2002-2006 роках був народним депутатом України.

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Служба безпеки України