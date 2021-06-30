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Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

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Нью-Мексико, Среда 30 июня 2021 23:20
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд Фото: экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Дважды глава Пентагона Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти не сообщается.

О смерти Рамсфельда говорится в заявлении его семьи в Twitter.

Рамсфелд умер в окружении родных в городе Таос, штат Нью-Мексико.

"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в сообщении семьи.

Дональд Рамсфелд возглавлял Минобороны США с 1975 по 1977 годы и с 2001 по 2006 году. В период президентства Джорджа Буша-младшего он руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. В своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, Рамсфелд защищал решения, которые он принимал во время войны в Ираке.

В начале 2021 года Рамсфелд вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов.

Обращение было опубликовано в то время, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отказывался признавать победу Джо Байдена на президентских выборах.

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