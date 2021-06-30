Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

О смерти Рамсфельда говорится в заявлении его семьи в Twitter .

Рамсфелд умер в окружении родных в городе Таос, штат Нью-Мексико.

"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в сообщении семьи.

Дональд Рамсфелд возглавлял Минобороны США с 1975 по 1977 годы и с 2001 по 2006 году. В период президентства Джорджа Буша-младшего он руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. В своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, Рамсфелд защищал решения, которые он принимал во время войны в Ираке.