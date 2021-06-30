Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

Про смерть Рамсфельда йдеться в заяві його сім'ї в Twitter .

Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос, штат Нью-Мексико.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда", - йдеться в повідомленні сім'ї.

Дональд Рамсфелд очолював Міноборони США з 1975 по 1977 роки і з 2001 по 2006 рік. У період президентства Джорджа Буша-молодшого він керував військовими операціями США в Афганістані та Іраку. У своїх мемуарах, опублікованих в 2011 році, Рамсфелд захищав рішення, які він приймав під час війни в Іраку.