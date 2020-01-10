ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер бізнесмен, замах на якого готувало подружжя Грищенків

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 15:19
Помер бізнесмен, замах на якого готувало подружжя Грищенків
Фото: Інна та Владислав Грищенко (uazmi.net)

В Івано-Франківській області помер Михайло Чекурак

У Косові Івано-Франківської області помер Михайло Чекурак, за замах на якого заарештували подружжя Владислава та Інну Грищенків, які фігурують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє місцеве видання КУРС.

Повідомляється, що Чекурак помер учора ввечері. Причину смерті встановить експертиза, але попередньо при огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено.

Також повідомляється, що після затримання подружжя Грищенків Чекурак перебував під державною охороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання можливого організатора замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну і Владислава Грищенків.

За даними слідчих, вибуховий пристрій на його Range Rover встановили на замовлення підприємця з Косова - Василя Шкондеюка, однак замах був невдалим. Шкондеюка затримали в листопаді, Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета заявляло, що вийшло на підозрюваних після вивчення обставин 35 схожих злочинів, зокрема підриву ЛЕП в Херсонській області та замаху на Чекурака.

Фігуранта справи про вбивство Шеремета залишили в СІЗО
Новини України Павло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся