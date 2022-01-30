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Умер актер Виктор Мережко

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Москва, Воскресенье 30 января 2022 22:10
Умер актер Виктор Мережко Фото: умер актер советского кино Виктор Мережко (twitter.com/Lora020563)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 30 января умер актер советского кино Виктор Мережко. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Информацию о смерти Виктора Мережко агентству подтвердили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

"Да, это так", - сказали в организации.

Причина смерти не сообщается.

Биография актера

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. В 1952 году с семьей переехал в Украину. Жил в селе Русская Поляна под Черкассами, где окончил школу и выучил украинский язык. После неудачного поступления в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров уехал в Архангельск работать дровосеком.

В 1956 году приехал во Львов, где поступил в Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова. После его окончания по распределению уехал в Ростовскую область.

С 1964 по 1968 годы учился во ВГИКе. На втором курсе по его сценарию сняли короткометражный фильм "Зареченские женихи".

Фильмография и режиссерские работы

Виктор Мережко начал сниматься в кино с 1969 года. Первой его работой стала роль Виктора в фильме "Если есть паруса". Затем после перерыва были фильмы "Прости" (1986 год, Владимир Юрьевич), "Девятое мая" (1987), "Нечистая сила" (1989), "Дикий пляж" (1990) и другие.

Одновременно Мережко писал сценарии к кинокартинам и мультфильмам. Среди них "Уходя - уходи", "Отставной козы барабанщик", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Если можешь прости" и многие другие. Также он известен по режиссерским работам.

В 2014 году Мережко занял пророссийскую позицию и поддержал оккупацию Крыма Россией. В июле 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну.

Напомним, сегодня, 30 января, умер советский киноактер Леонид Куравлев.

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