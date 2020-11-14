Умер актер Армен Джигарханян

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян на странице в Facebook.

"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна", - написал Согомонян.

Джигарханян - советский, российский и армянский актер, театральный режиссер. Сыграл более 250 ролей в кино, в том числе в лентах "Треугольник" (1967), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Собака на сене" (1978), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Город Зеро" (1988), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и др.

Джигарханян - народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Джигарханян родился в 1935 году в Ереване.

На президентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата Владимира Путина. В марте 2014 года, во время оккупации Крыма, не подписал коллективное деятелей культуры России в поддержку позиции Путина по Украине.

Напомним, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

В октябре 2018 года умер другой известный одесский юморист Роман Карцев, с которым Жванецкий сотрудничал многие годы.