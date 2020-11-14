Помер актор Армен Джигарханян

Актор і режисер Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

Про це повідомив його офіційний представник Артур Согомонян у Facebook.

"Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителі - Армена Борисовича Джигарханяна", - написав Согомонян.

Джигарханян - радянський, російський і вірменський актор, театральний режисер. Зіграв понад 250 ролей в кіно, в тому числі в стрічках "Трикутник" (1967), "Нові пригоди невловимих" (1968), "Здрастуйте, я ваша тітка!" (1975), "Собака на сіні" (1978), "Місце зустрічі змінити не можна" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Місто Зеро" (1988), "Паспорт" (1990), "Царевбивця" (1991) та ін.

Джигарханян - народний артист СРСР (1985), лауреат двох Державних премій Вірменської РСР (1975, 1979). Один із засновників, президент і художній керівник Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна з 1996 року.

Джигарханян народився у 1935 році в Єревані.

На президентських виборах 2012 року був довіреною особою кандидата Володимира Путіна. У березні 2014 року, під час окупації Криму, не підписав колективний діячів культури Росії в підтримку позиції Путіна по Україні.

Нагадаємо, 6 листопада 2020 року, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.

У жовтні 2018 року помер інший відомий одеський гуморист Роман Карцев, з яким Жванецький співпрацював багато років.