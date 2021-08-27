Уменьшить уровень "теневой" экономики можно путем обязательного применения РРО, - эксперты

Уменьшить уровень "теневой экономики" в Украине можно путем закрепления обязательного применения РРО всеми субъектами хозяйствования. Вместе с тем при фискальном контроле за торговой деятельностью необходимо учитывать интересы не только легального бизнеса и государства, но и потребителя, роль которого очень высокая в пирамиде устойчивой экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Институте экономико-правовых исследований им. В.К. Мамутова НАН Украины во время пресс-конференции в Киеве.

Так, по данным исследователей, украинские потребители в прошлом году уплатили в государственный бюджет 416 млрд грн, что составляет 37% всех поступлений.

При этом потребители потеряли в 2020 году как минимум 37,5 млрд грн (0,5 млрд грн - расходы на лечение, 3 млрд грн - убытки от пожаров, 34 млрд грн - прямые убытки от контрабандной, контрафактной продукции), косвенные и потенциальные потери составляют примерно 1 трлн грн в год.

Аналитики считают, что усилия правительства должны быть сконцентрированы на том, чтобы устранить несогласованности в нормативно-правовых актах, касающихся разновидностей расчетных документов и информации в них и гарантировать на законодательном уровне, прозрачность потребительского рынка путем закрепления обязательного применения РРО всеми субъектами хозяйствования.

"Из всех возможных инструментов для прозрачных расчетов с потребителями является именно применение регистраторов расчетных операций", - заявил сотрудник института Андрей Лыга.

В НАНУ уверены, что обязательное применение РРО пойдет в пользу честному бизнесу.

"Обязательное применение РРО и реальный контроль объемов продаж предпринимателей со стороны государства должна наконец отделить микробизнес от большого, что просто прячется за маленькими субъектами хозяйствования", - добавил Лыга.