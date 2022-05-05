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Для уменьшения дефицита Кабмин направит на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн ДТ

Фото: правительство направит на рынок дополнительные объемы топлива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины выделило операторам рынка 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива. Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что это будет сделано для уменьшения дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Свириденко отметила, что временный ощутимый дефицит топлива возник из-за уничтожения российским агрессором мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

По ее данным, сейчас у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного топлива.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы - это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля - на рынок, что должно уменьшить дефицит", - сказала Свириденко и добавила, что у операторов также законтрактованные определенные объемы в Европе.

Она также отметила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, что может быть вызвано паникой среди населения из-за временного дефицита горючего.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.

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Цены на бензин