Для уменьшения дефицита Кабмин направит на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн ДТ

Свириденко отметила, что временный ощутимый дефицит топлива возник из-за уничтожения российским агрессором мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

По ее данным, сейчас у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного топлива.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы - это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля - на рынок, что должно уменьшить дефицит", - сказала Свириденко и добавила, что у операторов также законтрактованные определенные объемы в Европе.

Она также отметила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, что может быть вызвано паникой среди населения из-за временного дефицита горючего.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.