В Умани завтра ожидается до 20 тысяч хасидов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Крупнейшие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября

В городе Умань Черкасской области завтра, 25 сентября, ожидается до 20 тысяч хасидов, что едут на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

Сообщается, что наибольшие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября, а пока пограничники оформили около 250 паломников.

"В Частности уже завтра в аэропорт Борисполь должны прибыть чартерными рейсами до 17 тысяч паломников. Их оформление будет происходить в терминале Б", - говорится в сообщении.

Этот терминал откроют специально для оформления указанных рейсов. В аэропортах Одессы и Винницы завтра ожидается до 3 тысяч паломников.

Отметим, что в 2019 году празднование иудейского Нового году приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня к вечеру 1 октября.

Добавим, ежегодно на празднование иудейского Нового года в Украину прибывают десятки тысяч паломников, которые едут в город Умань Черкасской области. В прошлом году в Украину их пришло около 30 тысяч.

Напомним, в город Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана приехали 1 тыс. 930 паломников-хасидов. Спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Начиная с понедельника, 23 сентября, черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Они осуществили развертывание специального палаточного лагеря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала рабочую группу, которая займется обследованием мест проживания и пребывания паломников-хасидов в Умани. В частности, сотрудники Госслужбы объясняют принимающим хасидов владельцам домов правила безопасности.