В Умані завтра очікується до 20 тисяч хасидів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня

В місті Умані Черкаської області завтра, 25 вересня, очікується до 20 тисяч хасидів, що їдуть на святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

Зазначається, що найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня, а наразі прикордонники оформили близько 250 паломників.

"Зокрема вже завтра в аеропорт Бориспіль має прибути чартерними рейсами до 17 тисяч паломників. Їх оформлення буде відбуватися у терміналі Б", - йдеться у повідомленні.

Цей термінал відкриють спеціально для оформлення зазначених рейсів. В аеропортах Одеси та Вінниці завтра очікується до 3 тисяч паломників.

Зазначимо, що у 2019 році святкування іудейського Нового року припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.

Додамо, щороку на святкування іудейського Нового року в Україну прибувають десятки тисяч паломників, які їдуть у місто Умань Черкаської області. Минулого року в Україну їх завітало близько 30 тисяч.

Нагадаємо, в місто Умань Черкаської області на святкування Рош а-Шана приїхали 1 тис. 930 паломників-хасидів. Рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Починаючи з понеділка, 23 вересня, черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Вони здійснили розгортання спеціального наметового табору.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державна служба з надзвичайних ситуацій створила робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів в Умані. Зокрема, співробітники Держслужби пояснюють приймаючим хасидів власникам будинків правила безпеки.