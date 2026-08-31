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В Умані вводять особливий режим пересування: коли і куди в'їзд транспорту заборонений

14:30 31.08.2026 Пн
2 хв
Де забороняють також продаж алкогольних напоїв і колючо-ріжучих предметів?
aimg Ірина Костенко
Умань готується до свята Рош га-Шана (фото ілюстративне: Getty Images)

Незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця у Facebook.

В який період діятиме особливий режим

Особливий режим в'їзду, виїзду та пересування в Умані з нагоди проведення юдейського свята Рош га-Шана буде діяти:

  • з п'ятниці, 4 вересня;
  • до четверга, 17 вересня.

"Як це було в попередні роки", - уточнив Табурець.

Де в місті заборонять в'їзд транспорту

За даними глави Черкаської ОВА, в'їзд транспорту буде заборонений:

  • з автодороги М-30 до Умані - на вулицю Дерев'янка (в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний");
  • з автодороги М-30 до Умані - на вулицю Горіхову;
  • із села Родниківка до Умані - на вулицю Павлова.
Читайте також: Що таке Рош га-Шана і чому хасиди зʼїжджаються на свято саме до Умані

Де посилять контрольно-пропускний режим

Тим часом посилений контрольно-пропускний режим запланований:

  • з автошляху М-30 - на вулицю Дерев'янка;
  • з М-05 - на вулицю Єднання;
  • із села Городецьке Паланської територіальної громади (ТГ) - на перехрестя вулиці Городецької та вулиці Максима Залізняка;
  • з М-30 - на вулицю Михайлівську;
  • з М-30 - на вулицю Вокзальну;
  • із села Родниківка Паланської ТГ - на вулицю Київську.

Окремо рух із автошляху М-05 "Київ - Одеса" до Умані, на вулиці Визволителів, буде дозволений лише для паломників-хасидів.

Які ще обмеження запроваджують в місті

Табурець повідомив також, що в мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж:

  • алкогольних напоїв;
  • феєрверків і піротехніки;
  • ножів та інших колючо-ріжучих предметів;
  • пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.

"Прошу всіх - місцевих жителів, гостей міста - заздалегідь врахувати обмеження та планувати свої маршрути. Усі ці заходи - про безпеку", - підсумував очільник Черкаської ОВА.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів не їхати до Умані на святкування Рош га-Шана цього року.

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