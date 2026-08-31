В Умани вводят особый режим передвижения: когда и куда въезд транспорта запрещен

Вскоре в Умани введут особый режим въезда, выезда и передвижения - из-за проведения иудейского праздника Рош га-Шана. В микрорайоне паломничества будет действовать также ряд важных запретов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца в Facebook.
Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани по случаю проведения иудейского праздника Рош га-Шана будет действовать:
"Как это было в предыдущие годы", - уточнил Табурец.
По данным главы Черкасской ОВА, въезд транспорта будет запрещен:
Тем временем усиленный контрольно-пропускной режим запланирован:
Отдельно движение по автодороге М-05 "Киев - Одесса" в Умань, на улице Освободителей, будет разрешено только для паломников-хасидов.
Табурец сообщил также, что в микрорайоне паломничества будет запрещена продажа:
"Прошу всех - местных жителей, гостей города - заранее учесть ограничения и планировать свои маршруты. Все эти меры - о безопасности", - подытожил руководитель Черкасской ОВА.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана в этом году.
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