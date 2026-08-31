В Умани вводят особый режим передвижения: когда и куда въезд транспорта запрещен

В какой период будет действовать особый режим

Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани по случаю проведения иудейского праздника Рош га-Шана будет действовать:

с пятницы, 4 сентября;

до четверга, 17 сентября.

"Как это было в предыдущие годы", - уточнил Табурец.

Где в городе запретят въезд транспорта

По данным главы Черкасской ОВА, въезд транспорта будет запрещен:

с автодороги М-30 в Умань - на улицу Деревянко (в районе базы ООО "Стандарт Будівельний");

с автодороги М-30 в Умань - на улицу Ореховую;

из села Родниковка в Умань - на улицу Павлова.

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Где усилят контрольно-пропускной режим

Тем временем усиленный контрольно-пропускной режим запланирован:

с автодороги М-30 - на улицу Деревянко;

с М-05 - на улицу Единения;

из села Городецкое Паланской территориальной громады (ТГ) - на перекресток улицы Городецкой и улицы Максима Зализняка;

с М-30 - на улицу Михайловскую;

с М-30 - на улицу Вокзальную;

из села Родниковка Паланской ТГ - на улицу Киевскую.

Отдельно движение по автодороге М-05 "Киев - Одесса" в Умань, на улице Освободителей, будет разрешено только для паломников-хасидов.

Какие еще ограничения вводят в городе

Табурец сообщил также, что в микрорайоне паломничества будет запрещена продажа:

алкогольных напитков;

фейерверков и пиротехники;

ножей и других колюче-режущих предметов;

пневматического оружия и имитирующих его игрушек.

"Прошу всех - местных жителей, гостей города - заранее учесть ограничения и планировать свои маршруты. Все эти меры - о безопасности", - подытожил руководитель Черкасской ОВА.