ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 17:03
В Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана Фото: в Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Умани вводят дополнительные ограничения на празднование Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет.

Запрещено:

  • торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);
  • продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;
  • продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.

Как сообщалось, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО