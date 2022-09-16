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В Умани сработала ПВО: обломки сбитого объекта повредили несколько зданий

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Умань, Пятница 16 сентября 2022 15:21
В Умани сработала ПВО: обломки сбитого объекта повредили несколько зданий Фото: в Умани днем 16 сентября сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время воздушной тревоги в Умани сработала система противовоздушной обороны. В связи с чем повреждены несколько зданий. Также произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Во время последней воздушной тревоги в Умани сработала ПВО. К счастью, люди не пострадали. Есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена", - написал он.

В то же время в Черкасской области опять объявили воздушную тревогу.

Напомним, днем российские войска снова ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога. Под обстрелом в очередной раз оказались гидротехнические сооружения, есть значительные разрушения.

Также над Днепропетровской области украинским защитникам удалось сбить три крылатые российские ракеты "Искандер-К".

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