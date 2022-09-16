В Умани сработала ПВО: обломки сбитого объекта повредили несколько зданий

Во время воздушной тревоги в Умани сработала система противовоздушной обороны. В связи с чем повреждены несколько зданий. Также произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.