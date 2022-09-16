В Умані спрацювала ППО: уламки збитого об'єкту пошкодили кілька будівель

Під час повітряної тривоги в Умані спрацювала система протиповітряної оборони. У зв'язку з чим пошкоджено декілька будівель. Також сталося аварійне вимкнення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.