В Умани спасатели потушили костер на балконе. Там хасиды обустроили зону барбекю

В Умани спасатели потушили костер на балконе. Его развели паломники для приготовления пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня, 7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.
Поднявшись на шестой этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю.
С паломниками провели разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.
Фото: в Умани хасиды развели костер на балконе (t.me/dsns_telegram)