В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Там хасиди облаштували зону барбекю

В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Його розвели паломники для приготування їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Сьогодні, 7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.
Піднявшись на шостий поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю.
З паломниками провели роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.
Фото: в Умані хасиди розвели багаття на балконі (t.me/dsns_telegram)